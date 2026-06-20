夏本番を前に、各ショップからは“2026年夏の福袋”が続々と公開されています。今回は、人気キャラクターとコラボレーションしたグッズや、夏にぴったりなアイテムがゲットできる、お得なサマーバッグをまとめてご紹介！予約受付中のラインナップもそろえているので、福袋選びの参考にしてみてください。【写真】『mofusand』コラボや夏グッズも！ “2026年夏の福袋”詳細■予約受付中の福袋も！まず紹介するのは、「カフェ