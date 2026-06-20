北海道・本別警察署は、2026年6月20日、陸別町で作業事故が発生したと発表しました。陸別町陸別基線の林業会社で、午前8時半ごろ、会社の敷地内にある建物で作業していた60代の男性作業員が、5メートルほどの高さから転落しました。男性は、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、当時男性は、2人で作業をしていたということです。警察が、事故の原因を詳しく調べています。