世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイの「“身隠しの呪文”使いさい銭泥棒カメラにその姿がバッチリと…」についてです。◇◇◇タイ・バンコクを代表する寺院、ワット・ポー。その前で、顔に白い布を巻き、胸の前で合掌する男。何やら怪しげな動き…。実はこの時、周囲から自分の姿を消す『身隠しの呪文』を唱えていたというのです。その後、向かった先は…。お寺の中にある「お堂」。腰を低く落とし、身を潜めなが