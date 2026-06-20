白毛の良血馬スノーウィスパー（牝2＝須貝、父ニューイヤーズデイ）が20日、函館5R（芝1200メートル、牝馬限定）でデビュー戦を迎えた。パドックに姿を現すと、青空が広がる函館競馬場に真っ白な馬体がひときわ目を引いた。2人引きで周回し、勝負服カラーのメンコと、尻尾につけたボンボンも愛らしさを添えていた。デビュー戦から注目を集めた“白毛一族”の新星にSNSも沸騰。「まっしろ、がんばれ」「真っ白でまぶしすぎ」