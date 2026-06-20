ロッテは8月23日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）の試合終了後に、花火1000発を打ち上げる「マリーンズ大花火」を実施すると発表した。8月21日から27日にかけて開催する「マリーンズ夏祭」の一環として実施されるもので、ZOZOマリンスタジアムの夏の風物詩である大迫力の花火が夜空を彩る。打ち上げ花火はマリーンズの勝敗に関わらず、当日のヒーローインタビュー終了から準備が整い次第開始予定で、試合終了時刻が20時30