24日にモーニング娘。'26からの卒業を控える牧野真莉愛（25）が19日、ミニモニ。結成25周年を記念して誕生した公式キャラクター「ミニモちゃん」の公式SNSに登場。5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDOで始球式を務めた際に着用していた衣裳で、ミニモちゃんとダンスを披露する動画が公開された。【写真】「スカートと目合う」“新庄監督びっしり”衣裳でキレキレのダンス動画が公開された牧野真莉愛始球式では、日本ハム・新