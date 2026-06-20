アメリカのトランプ大統領がイタリアのメローニ首相に、一緒に写真を撮るよう「懇願された」と発言したことをめぐり、イタリア側は猛反発し、外相が訪米を中止する事態に発展しています。ロイター通信などによりますと、トランプ大統領はイタリアのテレビ局の電話インタビューで、イタリアのメローニ首相がG7＝主要7か国首脳会議で「私に一緒に写真を撮ってほしいと懇願した」「撮るつもりはなかったが、かわいそうになった」など