現地時間20日（日本時間21日）に米国ネバダ州ラスベガスのMeta APEXで開催される『UFC ファイトナイト: ケイプ vs. 堀口恭司』（U-NEXTでライブ配信）で、UFCフライ級2位のマネル・ケイプ（アンゴラ／ポルトガル）と対戦する同級5位・堀口恭司（日本／アメリカン・トップチーム）が、メディアデーの独占インタビューに応じた。その模様が、U-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで公開されている。【動画】【堀口恭司＆マネルケイプ