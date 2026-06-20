声優の津田健次郎（55）が20日、都内で行われた体験型エンターテインメントイベント「GiGOEXPO2026」で、出演するテレビアニメ「ラーメン赤猫」のトークイベントを行った。来年1月からは続編が放送されることが決定している同アニメ。津田は「いろんな現場の疲れたおじさんが見てくれている。“癒される〜”“いいよね、あれ”って言ってくれていた」と周囲からの反響を明かし「結構評判が高かった。これを続けられるんだ