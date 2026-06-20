俳優の山崎賢人（31）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。映像】山崎賢人、「痩せたかな？」近影や“激変”ショットこれまで、スタッフが更新しているInstagramで、仕事現場での様子を見せてきた山崎。映画『アンダーニンジャ』でのオフショットや、顔中に傷メイクが施された、映画『ゴールデンカムイ あばしり網走かんごく監獄しゅうげきへん襲撃編』での“激変”ショットなどが公開され、話題