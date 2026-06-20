ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の今後の対戦相手に注目が集まるなか、?ウルトラＣ?のマッチメークが海外で報じられている。フィリピン紙「デーリー・トリビューン」（電子版）は「アラルシクは井上ｖｓカシメロのスーパーファイトを実現させるのか？」と題する記事を掲載。元世界３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が井上に挑戦する可能性を報じた。かねて井上との対戦