２月のミラノ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢史上初の金メダルに輝いた「りくりゅう」の三浦璃来さんが２０日までに自身のインスタグラムをアップ。木原龍一さんとの氷上ショットにファンが沸いている。三浦さんは「Ｉ’ＭＴＨＥＢＡＤＧＵＹ―Ｄｕｈ」と米人気歌手ビリー・アイリッシュの楽曲「ＢＡＤＧＵＹ」のサウンドとともに歌詞の一節を記し、木原さんと氷上でポージングした写真をアップした。２人は４