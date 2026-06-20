アストロズの今井達也投手（２８）は１９日（日本時間２０日）に本拠地ヒューストンでのガーディアンズ戦に先発し、６回を１被弾を含む６安打３失点、メジャー移籍後最多の１１三振無四球で４勝目（３敗）を挙げた。打者２４人に８９球で、防御率６・１５。チームは９―３で勝って３連勝。初回、先頭バザナに初球、真ん中高めのフォーシームを右前にはじき返された。一死後、四球を与えて一死一、二塁とされるも後続を２者連続