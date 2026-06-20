６月２０日の東京４Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１４００メートル）は、１番人気に支持されたルークウォーム（牝、美浦・手塚貴久厩舎、父トゥーダーンホット）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。父は現役時代、１９年のサセックスＳなど欧州で芝マイル以下のＧ１を３勝している。勝ち時計は１分２２秒３（稍重）。内の２番枠から好スタートを決めて、外からユリアが競りかけてきそうだったが、結果的に相手が控