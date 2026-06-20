◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、４試合ぶりの４勝目をかけた登板で５回まで１安打無失点と好投を続けている。３点をリードしており、勝利投手の権利を得た。初回。先頭の１番ウォードに中前打を許したが、中堅パヘスが二塁を狙った打者走者を刺してア