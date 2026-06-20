去年9月の記録的大雨で浸水した三重県四日市市の地下駐車場。市が、これまでに発行された未使用分の回数券などの還付の受け付けを20日から始めました。 【写真を見る】記録的大雨による浸水被害の地下駐車場 未使用の回数券やプリペイドカードの還付の受け付け 三重・四日市市総合会館で20日から22日まで 四日市市の「くすの木パーキング」は去年9月の記録的な大雨で浸水し、274台の車が水没しました。 還付の対象