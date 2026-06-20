スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「高木豊のセカンドチャンネル」を更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ元日本代表・本田圭佑について触れた。Ｗ杯の話題になり、本田の名前が動画内であがると「情報があんまり知らないな」と高木氏はひと言。「（解説が）面白くないですか？」と問われると「いや、ルールとかも変