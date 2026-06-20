20日午前、鹿児島市の2階建てのビルの屋上に女性が倒れているのが見つかりました。 女性は隣接するビルから転落した可能性もあり警察が調べています。 「屋上に女性の足が見える」と通報 消防によりますと20日午前9時前、鹿児島市金生町で「音がして確認すると2階建ての建物の屋上に女性の足が見える」と消防に通報がありました。 消防がかけつけたところ、2階建ての建物の屋上に女性が倒れているのが見つかり、救急搬送され