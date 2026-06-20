大崎町で20日の未明、トラクター5台を全焼する火事がありました。 20日午前1時半すぎ、大崎町永吉の農機具の買取販売をする清吉農機具で、通行人から「外に置いてある農機具が燃えている」と通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められる 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で敷地内に置いてあったトラクター5台が全焼したほか別のトラクター5台の一部が燃えました。 けが人はい