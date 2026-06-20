手軽に食べられるおなじみの果物、キウイフルーツ。じつは、ビタミンCや食物繊維、カリウム、葉酸、さらにビタミンEやポリフェノールといった抗酸化成分まで、美容や健康にうれしい栄養素がぎゅっと凝縮された優秀食材だとご存じでしたか？今回はなかでも美容や健康に欠かせないビタミンCに着目！世界的なキウイブランド「ゼスプリ」にキウイの栄養素について伺いました。キウイにたっぷり含まれているビタミンCパワーを知ったら