歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜でお笑いタレント・明石家さんま（70）と交わした会話を明かす場面があった。オープニングトークで玉緒さんの通夜について自ら触れた和田。通夜の報道を見たリスナーからも「さんまさんとお話をしてる写真も見ましたよ