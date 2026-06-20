今回は、育休中の夫がとんでもない勘違いをしていたエピソードを紹介します。「俺のおかげで楽できてるだろ？」という夫…「子供が生まれ、夫が育休を取ることになったんです。ただ、育休開始前に『育児なんて楽勝だろ……』と育児をなめきったようなことを言っていて、モヤモヤしました。いざ育休が始まりましたが、夫はおむつ替えをたまにする程度で、ずっと自分の部屋にこもり、ほとんど何もしてくれません。なのに『俺のおかげ