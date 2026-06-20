異例の監督交代で不気味さを漂わせる相手にも自然体は変わらない。北中米W杯を戦う日本代表MF伊東純也(ゲンク)が19日、グループリーグ第2戦チュニジア戦の前日練習を終えて報道陣の取材に対応。自らが武器するクロスやセットプレーによる攻撃に勝機を見出した。対戦相手のチュニジアは初戦スウェーデン戦に1-5で大敗した後、異例の監督交代に踏み切り、かつてサウジアラビアを率いて日本と戦った経験のあるエルベ・ルナール監