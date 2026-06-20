どんな状況も乗り越えられるチーム状態にある。オランダ戦(△2-2)後、今大会2度目の選手ミーティングを進言した日本代表DF長友佑都(FC東京)は「かなり引き締まっているし、緊張感あるトレーニングができている」と、グループリーグ第2戦となるチュニジア戦に向けて手応えを口にした。日本代表にとってW杯のグループリーグ第2戦は過去7大会で1勝3分3敗という“鬼門”。5大会連続出場の長友自身、過去4大会は2分2敗という結果に