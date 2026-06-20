[6.19 W杯C組第2節 ブラジル 3-0 ハイチ]ブラジル代表は19日、北中米ワールドカップC組第2節でハイチ代表に3-0の快勝を収めてグループ首位に浮上した。2位のモロッコ代表と勝ち点4で並ぶなか、GL最終節で勝ち点3のスコットランド代表と対戦する。ハイチは今節の結果を受けて敗退が決まった。ロナウド氏やロナウジーニョ氏らブラジルのレジェンドも来場した一戦。ブラジルは前半12分、DFダニーロが相手のミスパスをダイレクトで