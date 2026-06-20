[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](サンフランシスコ)※12:00開始<出場メンバー>[トルコ]先発GK 23 ウグルカン・チャクルDF 3 メリフ・デミラルDF 14 アブドゥルケリム・バルダクチDF 18 メルト・ミュルドゥルDF 20 フェルディ・カディオールMF 8 アルダ・ギュレルMF 10 ハカン・チャルハノールMF 11 ケナン・ユルディズMF 16 イスマイル ユクセキMF 19 ユヌス アクギュンFW 7 ケレム・アクトゥルコール控えGK 1 メルト