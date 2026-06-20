FC大阪は20日、水戸ホーリーホックから育成型期限付き移籍で加入しているMF森村俊太(23)について、移籍期間が延長されることになったと発表した。新たな移籍期間は2027年6月30日まで。契約により、移籍期間中は水戸と対戦する全ての公式戦に出場できない。森村は2026シーズンからFC大阪に所属。J2・J3百年構想リーグでは10試合に出場している。FC大阪の公式サイトを通じ、「2026/27シーズンもFC大阪の一員としてプレーでき