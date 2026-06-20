藤枝MYFCは19日、2026-27シーズンの男子トップチームが着用するユニフォームのデザインが決定したことを発表した。フィールドプレーヤーは1stが藤色、2ndが白で、GKは1stが黄色、2ndが緑。胸スポンサーはフィールドプレーヤーが『東西工業株式会社』、GKが『富士フイルム株式会社』となっている。クラブ公式サイトによると、コンセプトは「Merge(マージ):結合する、融合する」。「クラブフィロソフィーである『激しい攻撃と