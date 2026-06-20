松本山雅FCは20日、FC東京のU-23日本代表GK小林将天(20)が2026-27シーズンから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日まで。契約により、期間中にFC東京と対戦する全ての公式戦に出場できない。191cmの長身を誇る小林は、シュートストップやハイボールの対応に優れた守護神。各年代の日本代表に名を連ねてきた一方、FC東京ではまだ公式戦の出場がなかった。以下、クラブ発表