開催：2026.6.20 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 9 - 7 [パドレス] MLBの試合が20日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパドレスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。 1回表、5番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトへのタイムリ