気象庁は、新潟県を含む北陸地方が、梅雨入りしたとみられると発表しました。 去年より２９日遅く、平年と比べて９日遅い梅雨入りです 新潟県を含む北陸地方では、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の所が多くなっています。 向こう１週間も、曇りや雨の日が多い見込みであることから、梅雨入りしたと見られるということです。 ２０日の新潟県は、天気が下り坂で午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。 ２１