◇プロ野球セ・リーグ中日3-2巨人（6月19日、東京ドーム）5回3失点とした巨人・竹丸和幸投手について杉内俊哉投手チーフコーチは「調子が悪いなりに5回3失点、試合を壊してない」と評価しました。「序盤、3点取られて、5イニング目もピンチ迎えましたけど、そこできょうなりのマックスを出せるというところ。次の1点をあげたら、試合が壊れちゃうというのをマウンドで感じているはず。ああいうところは他の若いピッチャー陣も含