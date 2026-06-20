NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。オリックスは池田陵真選手の登録を抹消しました。2021年ドラフト5位指名を受け、大阪桐蔭高からオリックスに入団した5年目・22歳の池田選手。12日に今季初昇格をつかむと、翌13日の阪神戦で「6番・ライト」でスタメン起用されました。しかし2度の三振など、快音が響かず。以降の1軍での出場機会はありませんでした。1軍の試合がなかった16日、17日にはファーム戦に出場。ここで出場機会を得