社会主義国キューバの人民権力全国会議（国会）は１８日、国営企業の民営化や外国からの投資促進など市場開放につながる経済改革案を承認した。キューバの改革を求めて事実上の石油禁輸措置を長期化させている米国に対し、譲歩したとみられる。マヌエル・マレロ首相が１８日、国会で改革案を提案した。改革案では、最大１００人までとしていた民間企業の規模を制限しないことや民間銀行の参入を許可することが盛り込まれた。民