「ヤクルト−広島」（２０日、神宮球場）１９日の同戦で左肩を負傷し緊急交代したヤクルト・内山壮真内野手が、出場選手登録を抹消された。二塁で先発した内山は、五回２死で大盛の二遊間への鋭いゴロをダイビングキャッチ。その際にグラウンドに激しく体を打ち付けた。一塁へ送球してアウトにはしたが、直後に左肩付近を抑えてその場に倒れ込んだ。試合後、池山監督は「左肩が抜けてはまったということだったので。明日も