俳優の本木雅弘（60）が19日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。エッセイストの妻・内田也哉子さん（50）について語った。也哉子さんは母に女優の樹木希林さん、父にミュージシャンの内田裕也さんを持つ。本木は也哉子さんについて、「樹木さんの真っ当さと裕也さんの破天荒さ。いずれにしても2人のマグマがぐっと凝縮されている」と説明。「表向き柔らかいですけど、やっぱり許せないっていうことに