新たなエアフォースワン（大統領専用機）がアンドルーズ統合基地でお披露目された/US Air Force via CNN Newsource（CNN）米国のトランプ大統領は19日、アンドルーズ統合基地で、「世界で最も豪華な航空機」と呼ぶ機体を披露した。ようやく自身の好みに合った大統領専用機を手に入れたことに安堵（あんど）しているように見えた。「すべてがうまくデザインされている。私の好みだったと言っておこう」。新たな大統領専用機の内部を