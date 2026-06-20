北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は19日（日本時間20日）、グループC第2節のブラジル―ハイチが米フィラデルフィア・スタジアムで行われ、王国ブラジルが3-0で今大会初勝利を飾った。会場には元ブラジル代表の豪華スターが駆けつけ、中継カメラで度々映り込み注目を浴びた。往年のスターが集結した。客席の大半がカナリア色で染まった会場。来賓席には数々の美技で世界を魅了したロナウジーニョ氏