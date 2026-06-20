サッカーW杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われた。初戦は敗れている両チーム。試合開始64秒、パラグアイがいきなり先制。MFマティアス・ガラルサのゴールに、観客は大盛り上がりとなった。キックオフ直後、いきなり試合が動いた。パラグアイがポールを奪うと、ガラルサがペナルティエリア