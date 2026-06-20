「ミスヤングアニマル2022」審査員特別賞、「ミスFLASH2023」グランプリなど、数々のグラビアを飾ってきた橘舞のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』が、6月26日（金）に発売される。 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』 「可愛いだけで最高なのに、ムムムすぎて最強です！」のキャッチコピーが付けられた本作は、これまで雑誌などのキュートな彼女にくぎ