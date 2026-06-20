踊り子・樋口みつはの写真集シリーズ「凡悩ガール」1〜5をまとめた決定版、樋口みつは写真集『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』が、8月15日（土）に全国書店ほか大手ネット書店で発売されることが決定。予約受付が6月19日（金）より順次スタートする。 『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』 『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』 本作は、樋口みつは写真集シリーズ「凡悩ガール」の完全保存版。ひとりの女性が東京に出会い、夜に溺れ、海