6月28日18時30分から約4時間半にわたり生放送される『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）の出演アーティスト第2弾として、長渕剛、酒井法子らが解禁となった。【写真】意外な俳優陣も！『テレ東音楽祭 2026夏』第2弾出演アーティストをチェックテレビ東京初出演となる長渕剛は。時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲「とんぼ」「RUN」「乾杯」を魂の熱唱。また、アーティストたちが小室哲哉スーパーヒット曲SPメ