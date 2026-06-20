アニメ映画『トイ・ストーリー５』より、IMAX版やULTRA 4DX版など全11バージョンでの上映が決定。ウッディやバズらおなじみのキャラクターたちが描かれている各フォーマット版のポスタービジュアルも解禁された。【写真】IMAX、4DX、ドルビーシネマ、SCREEN X版各ポスター本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの