毎月旬な女の子をピックアップするMySPA!の人気コーナー「旬撮ガール」。6月は、アイドルグループyosugala（ヨスガラ）のメンバー・汐見まといの艶オーラ満点なセクシー秘蔵カットを特集する。【写真】yosugala・汐見まとい「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」早稲田大卒の高学歴美女としても話題の彼女。才色兼備の仕上がりまくった完璧ボディ100枚のグラビアを、5週間に分けてお届けしていく。（毎週金曜の正午配信