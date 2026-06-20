１８日にフジテレビを退社した小澤陽子アナウンサーが、フリーに転向することを公表した。小澤アナは２０日に「【 新しい挑戦のご報告】」と題して自身のインスタグラムを更新。「いつも温かく見守ってくださり、ありがとうございます。この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族３世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド〘 ｚｕｔｔｏｔｏｕｊｏｕｒｓ ｜ずっと・トゥジ