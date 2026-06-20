オリックス・池田陵真外野手が２０日、出場選手登録を抹消された。大阪桐蔭から２１年のドラフト５位で入団した右打者。高卒５年目の今季は１２日に２年ぶりに１軍昇格すると、１３日の阪神戦（京セラドーム大阪）では「６番・右翼」で先発したが、３打数無安打に終わっていた。２３年の阪神との日本シリーズ初戦では、「１番・左翼」で先発していた。