◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２０日、東京ドームで行われた試合前練習に参加した。小笠原は前日１９日から古巣・中日との３連戦で東京ドームで練習を行う予定となっており、明日２１日にはブルペンでの投球も予定している。この日はキャッチボールやランニングなどで調整を行うと、ベンチでは坂本勇人内野手と談笑。また練