◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人浅野翔吾外野手▽中日大野雄大投手▽広島常広羽也斗投手【出場選手登録抹消】▽広島益田武尚投手▽ヤクルト内山壮真内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽オリックス池田陵真外野手