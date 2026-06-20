◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第２日（２０日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）最終組がハーフターンした。首位からスタートしたツアー１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）は前半の９ホールを３バーディー、１ボギーの３４で回り、通算１０アンダーで首位をキープしている。１２番まで終了した政田夢乃（なないろ生命）は１番からの４連続を含む５バーディー、ボギーなしの猛チャージで、２２位から３