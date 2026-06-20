テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが18日に更新したインスタグラムで、サッカーＷ杯に出場している国のユニホームを着用し、どこの国か分かりますかと問いかけている。 【写真】ライトブルーとピンクのユニを着てニッコリ「チョコ有名な国」の声 住田アナは「暇さえあれば、W杯を観ています日本代表ももちろんですが、推しのチームの選手たちが各国で活躍していて、毎日ウキウキワクワク